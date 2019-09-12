國民黨批郭台銘不按程序退黨　韓國瑜表示失望

台灣的鴻海集團前董事長郭台銘周四（12日）上午宣布退出國民黨，聲明中又指黨內不少人是「人在曹營心在漢」。國民黨同日中午即開記招回應，對郭退黨表示遺憾，同時稱會依照國民黨員違反黨紀處分規程辦理。

國民黨黨紀會主委魏平政表示，國民黨是有制度的政黨，黨員退黨有一定程序，「並不是你退黨了，我們就對你沒有辦法」。魏亦指出，處分規則也有相關辦法，必須先經所屬的地方黨部調查審議後，再送黨中央考紀會開會討論，再送中常會通過。

針對郭在聲明指國民黨「迂腐」、「百年世襲的中常委」等，魏平政用詞有待商榷，亦不符事實。對於郭指黨內有人「人在曹營心在漢」，魏認為郭用錯了成語。

該黨文傳會代理主委程美華則呼籲全黨團結，全心全意為經黨內初選選出的提名人助選。對郭退黨一事，程表深感遺憾，但強調「所有狀況都在掌握當中」。

國民黨總統候選人韓國瑜，也透過競選辦公室發聲明，指對於郭台銘退黨的決定感到萬分遺憾與失望，但會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。