棄台親陸？　所羅門群島總理：台灣毫無用處

台灣與所羅門群島近期傳出外交不穩，雖然所國外長馬瑞雷（Jeremiah Manele）周一（9日）訪台與台灣的蔡英文總統會面時稱，希望雙方關係再進一步，但有澳媒報道，所國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在一個數碼節目中表示「台灣對所國毫無用處」，又暗示大陸是更好的外交夥伴。

報道引述索加瓦雷7月接受澳洲大學外交學者史密夫（Graeme Smith）訪問時表示，相比台灣，大陸可以提給所國提供援助，並與澳洲抗衡：「就經濟與政治層面來說，台灣對我們毫無用處。」

對此，台外交部認為所國總理的評論，並未反映出目前雙方關係的全貌。所國政府數月前對外宣布，將全面檢討整體對外關係，包括與台灣維持邦交，台方鄭重呼籲所國政府保持相關決策過程公開透明，台駐所羅門大使館也持續與索加瓦雷密切溝通。外交部又稱，假如所國少數政治人物基於個人或特定群體的利益，而作出外交轉向的決定，不但不符合該國的國家利益與全民福祉，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。

另外，美國國防部印太事務首席副助理部長海大衞，周三（11日）在一個探討印太願景與美台關係的智庫研討會上致詞時指出，北京透過剝奪外交夥伴威迫台灣，美方表示關注。美國國防部關注陸方為剝奪台灣國際空間與孤立台灣所採取的行動，他認為確保台灣不被孤立，有助確保台灣以至區域的和平與穩定。