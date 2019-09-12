台農委會料赴美購農產品　以行動加強合作

陸美貿易戰火不休，阿根廷日前宣布大陸首向該國進口大豆副產品飼料豆粕，向美國示威意味濃。有消息指，台灣計劃向美購買包括大豆、玉米及小麥等農產品，金額料高達36億美元（約281億港元），進一步加強合作，促進兩地關係。

報道指，在陸美將於10月舉行新一輪高級別經貿磋商前夕，台灣的農委會副主委陳駿季下周將率團前往華府，與美國農糧與肉品出口商簽訂採購協議。駐美國台北經濟文化代表發聲明指，雖然陸美關係深受貿易爭端的困擾，不過台灣正努力成為美國值得信賴的貿易夥伴，並持續以行動證明，加強台美的經濟合作。

報道又稱，美國農民對台灣採購農產品表示歡迎，但承認與大陸的訂單相比，數額差距甚遠。有種植大豆、玉米與其他可食豆類的美農民表示，台灣的訂單能給他們帶來幫助，但美國仍需與大陸恢復生意往來，目前當地農民都在掙扎求存。

據知，在貿易戰爆發前，大陸於2017年採購美農產品金額高達196億美元（約1529億港元），其中單是大豆便佔100億美元（約780億港元）。

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