郭台銘退黨三強鼎立成形　台學者：少失誤者贏面大

鴻海集團前董事長郭台銘周四（12日）宣布退出國民黨，預料他會以獨立身份參加明年台灣的總統大選。有長期觀察政情的台灣學者接受東網訪問時表示，郭退黨參選是意料中事，他與高雄市長韓國瑜、台灣的蔡英文總統，已形成三強鼎立局面，誰能勝出仍難以預計，只要誰失言少、政策失誤少，贏面自然大。

台灣樹德科技大學副教授陳思慎指出，郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟，在藍綠重疊的票源能搶走多少票，仍有待觀察。而國民黨內31名大老聯名呼籲郭台銘與韓國瑜合作，陳認為即使當中有人認為韓是「草包」、能力不足，但為了爭贏民進黨，亦要含恨、含淚支持韓。

陳思慎稱，明年總統大選「三腳督」已成定局。韓國瑜最近言行頻犯錯，但仍有近3成的支持者；倘若他再犯錯，支持者會否離他而去，會是一個觀察指標。而國民黨中原本觀望支持郭台銘的人，會否在他退黨後繼續支持，則有待觀察。至於蔡英文雖有執政優勢，但政績不佳，不滿蔡的選民會否轉向支持韓或郭，仍是未知之數。

對於近期香港局勢被解讀成對蔡英文有利，陳思慎指最近香港局勢稍緩，若反修例示威者沒有美國的背後支持，會逐漸失去正當性，對台選的影響力也會減少。