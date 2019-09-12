網購月餅廠衞生堪憂　食材跌落地工人照執起加工

周五（13日）是中秋節正日，而隨着網購平台流行普及，內地不少民眾都會網購月餅。不過有內媒周四（12日）揭發，山東泰安龍廷鎮苗東村有月餅廠，日產數以萬公斤的網售月餅，但生產環境極其骯髒；不單蒼蠅亂飛，地面髒亂，加工設備亦布滿油污；有工人得悉餡料掉落地上，竟直接拾起繼續加工。

該內媒記者深入苗東村3間月餅廠，其中在一間叫「新泰市龍福食品有限公司」的廠內，發現有工人將掉落地上的餡料和麵團拾起，然後直接放回機器進料口繼續加工。有工廠負責人坦言，「我3台機器都做廣式月餅的話，一天能產一萬多斤。主要供網上購買，線下基本上不賣，光網上賣都供應不上。」

該記者其後轉到「新泰市禾麥食品有限公司」的工廠，發現該間日產逾5000公斤的月餅廠，衞生環境相當差，更有蒼蠅盤旋在食物原料和成品上。該記者發現，工人將麵團和餡料直接堆放地上，兩者間只隔着一層膠紙；工人更在沒有衞生防護工具情況下，徒手展開生產加工程序。

有工人表示，他們處理的餡料包括「八寶、黑芝麻、椒鹽，還有豆沙板栗，還有五仁最暢銷，我們的五仁月餅一天賣幾噸。」該記者最後到「新泰市麥園食品有限公司」暗訪，發現該廠工人在加工包裝過程中，一樣沒佩戴任何衞生防護工具，全程徒手處理。有工人表示，該批廣式月餅銷量理想，「今年就做廣式月餅的機器，就上了4、5台。」