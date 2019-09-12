湖南推新規穩定豬肉價格　山東投放1500噸凍肉儲備

非洲豬瘟疫情在內地持續肆虐，湖南省政府辦公廳周三（11日）發表《關於促進生豬生產保障市場供應的政策措施》，出台12條措施，進一步促進生豬產業高質量發展，保障市場供應和價格穩定。措施於即日起至明年12月31日實施。另山東濟南市周四（12日）開始投放1500噸儲備凍豬肉，將分批運送至全市44個零售點，確保市場供應量穩定。

措施指出，今年起將各市州最低生豬出欄量納入「菜籃子」市長負責制考核，並納入今明兩年省政府督查考核內容。將圍繞「優質湘豬工程」，培育區域性全產業鏈龍頭企業，打造優質湘豬品牌，促進現代屠宰和冷鏈物流體系建設，推進生豬產業轉型升級。

同時，支持生豬規模養殖場標準化建設，對新建、改擴建生豬養殖場實行並聯審批，簡化審批流程，縮短用地審核備案時間。鼓勵各級政府通過股權投資基金，以市場化方式支持龍頭企業建設標準化規模養殖場。

為落實用地保障措施，允許生豬養殖用地使用一般耕地，用作養殖用途不需占補平衡，生產結束後應覆墾為耕地；在堅持生態優先的前提下，允許在Ⅲ、Ⅳ級保護林地內建設種畜禽場。為保障肉品市場供應，建立豬肉市場保供穩價機制，加強豬肉市場監測預警和信息發布。對整車合法運輸仔豬及冷鮮豬肉的車輛，恢覆執行鮮活農產品運輸「綠色通道」政策。

另外，加大金融支持力度。對種豬場和年出欄5000頭以上的規模豬場，提供融資擔保服務；對「惠農擔—生豬貸」擔保貸款，利率優惠按不超過央行同期基準利率，擔保費統一優惠按年化0.5%執行。各級財政給予短期貸款貼息支持，省級貼息標準分三個檔次給予50%、40%、30%貼息。

加大財政資金投入，對畜禽養殖廢棄物、病死畜禽無害化處理和資源化利用等補貼範圍內農機購置，實行敞開補貼。對能繁母豬和年出欄500頭以上的規模豬場育肥豬實施保險全覆蓋。文件又就規範畜禽禁養區劃定、生豬良種繁育體系建設、屠宰行業轉型發展、動物防疫體系建設等提出了具體措施。