中國首枚民用高光譜衞星升空　可助環保救災等

山西太原衞星發射中心周四（12日）發射長征四號乙運載火箭，成功將「資源一號02D」衞星、「金牛座納星」及「京師一號」衞星分別送入預定軌道。其中「資源一號02D」是中國首枚民用高光譜業務衞星，未來將會為內地的自然資源和生態監理工作提供穩定數據，同時亦會兼顧防災救災、環境保護、城市建設、交通運輸等作用。

「資源一號02D」衞星是由內地自然資源部負責製造，可有效獲取大幅寬多光譜數據，並且將會與後續同系列的衞星組成一個完善的衞星覆蓋網。而「京師一號」則有北京師範大學研製，總重量為16公斤，配備兩部相機和一部AIS接收機，主要用於極地氣候與環境監察，可彌補內地對極地觀測數據的短缺。

「京師一號」還能通過每天對極地地區的觀察，及時報告航道海冰的變化，並且可以接收船隻信息，能自動為船隻規劃航綫，做出航道風險評估。

至於「金牛座納星」將主要驗證薄膜「離軌帆」標配裝置收攏和在軌展開技術，並實測離軌效果。據了解，薄膜「離軌帆」標配裝置是在衞星壽命末期在軌展開，以增大氣動阻尼的方式，實現「被動離軌」，減少近地軌道的「太空垃圾」。