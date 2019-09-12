17萬「人臉數據」網上有售　恐被用作網絡詐騙

AI換臉軟件近期在內地興起，惟軟件收集的人臉數據，公眾擔心個人隱私外洩時，並不法分子用作犯罪行為。內地媒體近日報道，已有網購平台商家公開兜售「人臉數據」，數量約17萬條，涵蓋2000人的肖像，每個人約有50至100張照片。每張照片配搭數據文件，除了人臉位置資訊外，還有人臉的106處關鍵點，如眼耳鼻嘴等的輪廓資訊等。

據商家稱，其售賣的人臉樣本中，部分從搜索引擎上獲取，另一部分來自境外一間軟件公司的數據庫等。這批「人臉數據」，包括知名演藝界人士、醫生、教師、未成年人等。報道指，這批商家所銷售「人臉數據」行為已觸犯法律，涉嫌非法收集他人敏感資訊、售賣個人數據、侵犯肖像權、洩露未成年人資訊等。

內媒指出，現在AI換臉、語音模擬等智能合成技術進步得很快，操作難度亦大幅降低，甚至實現「一鍵合成」，普通人都能輕鬆操作。惟「人臉數據」都是真實數據，面部清晰可辨，且包括了情緒、皮膚狀況等細節，若不法分子買來「人臉數據」，藉此合成面孔、聲音等，冒充他人進行網絡詐騙，後果不堪設想。