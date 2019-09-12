汕頭海關破逾20噸燕窩走私案　價值2.4億人民幣

廣東汕頭海關周三（11日）凌晨出動大批警員，在廣州、深圳、普寧等地展開打擊走私燕窩專項行動，成功搗破以邵某、黃某為首的貨主走私犯罪組織。警方逮捕11名疑犯，查扣約620公斤燕窩，凍結涉案帳戶、資金200餘萬元（人民幣‧下同，約224.8萬港元）。經查，該案涉走私燕窩約20.4噸，案值約2.4億元（約2.7億港元）。

據悉，此屬該海關繼今年4月11日破獲的「1901」特大燕窩走私案後，開展的第二輪滾動打擊行動。兩輪行動累計查扣燕窩等涉案貨物1894公斤，查證涉嫌走私燕窩約470噸。當局在行動中搜查住宅、店舖、倉庫等涉案場所17個，搜獲一批書證、電子證據。

當局表示，汕頭海關在總署緝私局的統一部署、分署緝私局的指揮協調、廣州、深圳等海關及地方公安的協助下，出動警力120名，兵分25個行動組，完成上述行動。

初步查證，警方得悉2017年4月以來，以邵某、黃某等為首的國內貨主犯罪組織，在印尼、馬來西亞等國家大量訂購燕窩後，委託王某、金某等攬貨、通關組織從越南走私至廣西憑祥、南寧等地再發速遞，貨主收付後在國內銷售牟利。