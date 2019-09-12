台油輪公海違法賣油予北韓船隻　5疑犯遭訴

台灣一艘原屬蒙古籍的油輪「北斗星號」，早前涉經營海上加油站，先後21次在公海賣柴油給北韓禁運船隻。台灣當局周四（12日）依違反商業會計法、偽造文書等罪，將涉事石化集團邱姓負責人、蔡姓船東、林姓女會計、人頭公司負責人徐姓男子、押貨的陸籍黃姓男子等5人起訴。

據了解，台當局獲遭聯合國安理會採證後通知，遂安排該輪去年11月在台中港受查，查出違法交易金額達17億元（新台幣，約4.2億港元）。檢察官指，邱、蔡及徐男等人在去年1月，認為在公海上經營「海上加油站」有利可圖，遂由邱男經營的倉儲、石化公司提供進口油料，再由蔡提供蒙古籍油輪「北斗星號」在高雄港補給及台中港裝貨補柴油，再航行到東海等公海領域，等待謝姓疑犯引介不明船隻在公海加油，藉以牟利，貨款再匯入徐的名下公司。

檢方續指，邱私營「海上加油站」，加油對象都是走私船、聯合國禁運船或無法通過船舶檢驗的問題船隻。為低調經營，掩護違法買方賺取暴利，遂營造柴油賣給外國公司，駛向國外停泊港口的交易假象。而為了應付出口貨物規定，疑犯偽造出口報單、通關、檢查文件，向台中港自由貿易港區的海關申報，偽稱柴油是出口。

檢方補充，該批疑犯獲准予航行到香港或日本石垣島港等地，卻因北斗星號油輪內圓外方的窗戶，被聯合國安理會透過衞星照片認出涉違法賣油。全案偵結，依違反商業會計法、偽造文書罪，將邱等5人起訴，其中邱男、林女二人試圖遮掩犯行，犯後態度不佳，建請院方從重量刑。