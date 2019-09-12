假評藝品騙逾110億人民幣　15人集資詐騙罪成獲刑

上海市第一中級人民法院周四（12日）下午，公開宣判包括張海龍、顏志忠等15名被告，涉嫌集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案，張、顏等被告分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪，被判2年6個月至無期徒刑不等的刑罰，並處沒收個人全部財產或罰金。

法院經審理查明，2015年5月起，張海龍等人為規避監管，在香港設立中國國際藝術品產權交易所有限公司（下稱國藝所），後在上海自貿區設立上海創懌嘉投資管理有限公司，作為國藝所的國內代理和資金結算公司。同年11月起，張海龍與顏志忠等人在未經國家主管部門批准的情況下，將金絲楠木等藝術品，打包為「古墨集珍」等36個資產包在國藝所發售，並以互聯網、宣講會等方式公開宣傳，誘騙投資人在國藝所交易資產包產權份額。

張、顏等人勾結評估人員王瑞芳等，將價值2900餘萬元（人民幣‧下同，約3259.8萬港元）的上述多個資產包，虛假評估為58億餘元（約65.2億港元），並據此確定發售資產包總額及發行份額、發行單價等。顏志忠等還指使操盤手，利用張海龍提供的免佣金帳戶，以對倒交易等方式，控制資產包份額的交易量和價格。

截至2017年7月國藝所被關停，張、顏等人變相吸收投資人資金，累計110餘億元（約123.6億港元），造成1萬餘名投資人損失，合計40餘億元（約44.9億港元）。國藝所關停後，顏以類似模式誘騙投資人，前往中大延安商品交易中心有限公司，買賣商品「古墨集珍I」，導致7000餘名投資人損失共計1億餘元（約1.1億港元）。同年4月，顏又以扶貧為由騙取被害人捐款，再將8000餘萬元（約8992.6萬港元）轉入國藝所，用於資產包操作。

法院認為，張、顏等11名被告以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，行為均已構成集資詐騙罪；顏還以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數額特別巨大，行為構成詐騙罪。至於被告王瑞芳等4人，作為承擔資產評估職責的中介組織的人員，故意提供虛假證明文件，情節嚴重，行為均已構成提供虛假證明文件罪，依法作出上述判決。