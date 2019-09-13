醫院將避孕藥當安胎藥孕婦誤服　衞健委介入調查

江西萍鄉一名47歲朱姓孕婦，今年8月29日在醫院就診，該院藥房錯將避孕藥當成調理孕期的藥片，從而開給朱女服用。朱女事後發現有誤，遂在上周五（6日）致電當地衞生監督執法局投訴。萍鄉衞健委周四（12日）通報，目前衞健委已介入調查。

朱女事後仍感不忿，坦言此事「在我的內心裏理解就是，她等於就是殺人。」據悉，朱女在服藥6天後突然流血，經查才發現自己服藥錯誤，「醫生開的藥是地屈孕酮片這個藥，但是藥房拿藥拿給我的是這個藥，這個藥是甚麼藥，簡稱『優思明』。它這個藥我百度了下，它是一款避孕的藥。」

涉事醫院院長黃小玲表示，「剛好那天4點多鐘，她（朱女）來拿藥，開了藥以後，我們那個孕婦工作人員拿了藥以後，就直接給她，就沒有經過那個覆核，那個負責人在上面做事，就沒有等他下來，就直接拿給她那個患者本人。」據悉院方事後無法保證，朱女服錯藥後是否存在生育隱患。

黃小玲續稱，「這個藥知道的情況下絕對不能吃，但是吃了，你說對小孩有多大的影響，我現在不敢保證，因為我現在也在查詢一些文獻，諮詢了一些相關的專家，大部分都說，沒有說一定100%有影響，但是說不能排除沒有影響。」

萍鄉衞健委周四通報，稱該委高度重視事件，要求相關部門依法嚴肅查處；又稱市衞生計生綜合監督執法局已於上周五下午，組成調查組赴醫院調查，並於周一（9日）依法予以立案查處。