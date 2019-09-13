美財長：中美貿談不談香港問題　冀較低級別會談先獲進展

中美下月舉行新一輪高級別貿易磋商前夕，美國財長姆紐欽周四（12日）表示，美方希望在本月的較低級別會談中先取得進展；又指貿易談判不會談及香港的反修例風波。

雖然美國總統特朗普早前一再將香港的反修例風波與中美貿易戰掛鈎，但姆紐欽強調香港事務「一定不是在談判桌上」，認為這是由國務院處理的問題。他又提到，總統特朗普是談判專家，他只接受對美方有利的協議；並稱特朗普準備維持正實施的關稅，但如有必要亦會提高關稅。

被問到中方是否想收窄談判範圍、避談國家安全議題時，姆紐欽拒絕談論細節，但稱知識產權、強制合資企業一直是美方關注的部分。

另外，英媒引述交易商消息指，中國於周四購入了數量需要用10艘船運載的美國大豆，是自6月以來最大規模的美國大豆採購。該批大豆至少60萬噸，將於10月至12月期間，由太平洋西北港口分批運往中國。另美國農業部公布，中國在上周共向美國購買了一萬多噸豬肉，是5月以來單一星期內所買的最多數量。

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