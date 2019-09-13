32歲父親邊湊仔邊返學　只為一圓大學夢

很多人心中都有大學夢，惟礙於各種因素未能成事。貴州32歲男子劉貴平已有家室，並育有一名4歲兒子，但為了一圓心願彌補遺憾，他決定重考大學圓夢。現時劉已於貴陽的貴州民族大學就讀大三，近日他接受內媒採訪，對自己邊帶孩子邊上課的獨特校園生活娓娓道來。

現就讀旅遊管理專業的劉貴平雖已是「高齡」本科生，但他對上大學的執迷程度不亞於年輕人。他表示，自己與妻子相識於高中，但對方考上了貴州中醫藥大學，現職醫生，自己卻高中畢業後便去了上海打工，二人走上了不同的人生軌道。「我沒有覺得我要比她差」，雖然已成家立室，但內心一直有個大學夢的劉貴平沒有放棄，終在近年生活穩定後，在妻子的支持下重考圓夢。

因家人身體不好，母親和哥哥都是殘疾人，加上妻子是醫生，工作特殊，現時劉貴平經常要邊上學邊帶孩子，每天下課後便去幼兒園接4歲兒子放學，有時候更要請同班女生幫忙帶。

而校方考慮到他的情況，也願意提供幫助，讓他和兒子能一同到宿舍休息，與室友間也相處融洽，「我們宿舍6個人，算上他（兒子）7個」。劉最後表示，現時他們一家收入穩定，自己在校期間也有一直賺錢，完全能夠應付學費和生活費。