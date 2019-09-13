高校食堂推出「一人食」餐位　網民：單身不怕了

有網民認為「一人食」餐位解決了喜歡一個人吃飯的同學的需求。（互聯網）

民以食為天，對莘莘學子來說亦不例外。浙江一所高校近日則在開學伊始，開放經改造後的全新食堂，改善了學校的用餐環境。新食堂除了在用餐區域設置了可以看電影、體育比賽的大屏幕，還推出了「一人食」餐位，為此有網民戲言餐位：「單身的你再也不怕吃食堂了。」

涉事食堂是位於寧波的浙江萬里學院，影片顯示，一人食餐位被粉刷成了淺粉色和淺藍色等柔和的色調，且座位間有隔板隔開，不但環境舒適，也實現完全餐位個人化。有學生透露，該食堂原本是學校的第三食堂，在暑假改造之前與普通食堂無異，直至本月初才煥然一新；又指改造後的食堂有很多創新的地方，更可以通過大屏幕看球賽，吸引許多同學專程去「打卡」體驗，「去晚了不僅沒座位，可能吃的都賣光了」。

相關影片在周三（11日）被上載到網上後，旋即吸引不少網民關注，當中不少人聚焦討論一人食餐位。有網民反應正面，認為餐位解決了喜歡一個人吃飯的同學的需求，是人性化措施；也有網民認為餐位實際上影響了同學之間社交的機會，最後讓本性靦腆的人愈來愈內向，不利身心發展。

為此，食堂相關負責人陳泊周四（12日）向內媒記者表示，設置一人食餐位是為回應一些喜歡自己吃飯的同學的需求，同時是為了提高食堂座位的利用率。至於社交問題，他解釋，隔開座位的隔板上其實還有一個可以打開的窗口，同學想要交流溝通，可以打開進行交流，並強調餐位並非只是為了解決就餐問題，同時也方便同學坐下看書或者用電腦。

他最後指，食堂二樓還被打造成一個「創客空間」，設有電視機、移動音箱、無線話筒等多媒體設備，供學生學習、開會、聚餐，讓食堂不僅是傳統上的就餐場所，也能作為校園內一個多功能空間。