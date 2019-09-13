曾獲評全國勞動模範　阜陽市人大代表涉黑遭刑拘

安徽阜陽潁上縣公安局周四（12日）發通報，稱在縣委、縣政府、縣掃黑除惡領導小組合作下，今年8月將王振青、王玉楠、王玉奇等10名涉黑惡疑犯逮捕，目前已被刑事拘留。通報稱，王振青為阜陽市五屆人大代表，早在2012年獲「安徽省勞動模範」稱號，在2015年更獲評為「全國勞動模範」。

通報稱，上述黑惡勢力疑犯涉把持基層政權、壟斷農村資源、侵吞集體資產、利用家族勢力橫行鄉里、稱霸一方、尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場、故意傷害、敲詐勒索、強迫交易、非法佔用農用地等違法犯罪。

另據內媒周三（11日）報道，阜陽市第五屆人民代表大會常務委員會，早前在會議上審議關於王振青的議案，並據相關規定許可市公安局，對王採取刑拘措施。

公開資料顯示，現年61歲的王振青，曾任阜陽市潁上縣陳橋鎮三王社區黨委書記。據當地市政府官網表示，2006年以來，該村「兩委」班子在王的帶領下，發展壯大集體經濟，村民生活發生翻天覆地變化；又稱作為一名基層社區幹部，王擁有諸多身份，如安徽省十二屆人大代表，阜陽市四、五屆人大代表等。