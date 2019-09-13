所羅門群島國會討論對台關係　傳十一前斷交

近日針對所羅門群島將與台灣斷交的傳聞甚囂塵上，有澳媒更指所國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）公開表示台灣對該國「毫無用處」。台媒周五（13日）報道，索加瓦雷同日將召開跨部門會議討論與台灣斷交的問題，並預計趕在十一前與中國大陸建交。

報道聲稱取得一份所國跨黨派小組報告，指所羅門政府在9月中前終止與台灣的關係，並與陸建交，以符合「一個中國原則」。台灣駐所國大使廖文哲也向台媒證實，所國將召開內閣會議討論跨黨派小組報告，大使館已積極動員支持台灣的所國議員在會上為台灣發言。

台灣的蔡英文總統指，台外交目標清晰，是與具相同價值觀的國家交朋友，促進區域和平穩定責任等，盼台未來的朋友愈來愈多。

據報索加瓦雷自今年4月連任總理後，開展檢討對台邦交的計劃，組成跨黨派小組拜訪多個大陸在太平洋的友邦，又訪問大陸，以了解與陸建交的利弊。由於索加瓦雷將赴紐約出席聯合國大會，料與美國副總統彭斯（Mike Pence）會面，有傳所國親陸派議員希望他在出訪前，做出與台灣斷交的決定，以免受美國影響。

另所國總理和內閣辦公室證實，索加瓦雷7月接受澳洲大學學者史密夫（Graeme Smith）訪問時，作出指台灣無用處的言論，又指自兩地建立以來，台灣雖對所國提供數億美元的發展援助金，但同期台灣在所國水域捕撈吞拿的經濟價值卻以十億美元計，因此索加瓦雷認為所國是台灣的淨貸款國。