魏則西離世逾3年　父母成功追子中秋慶團圓

內地青年魏則西因誤信搜索引擎百度的醫療建議，耽誤了求醫最佳時機，最終離世，事件至今已3年多。承受喪子之痛的魏則西父母，近日透過試管嬰兒技術再得一子，男嬰如今已滿百日大，魏氏一家總算能在中秋節人月兩團圓。

魏則西當年就讀西安電子科技大學電腦系時，確診患晚期滑膜肉瘤（一種罕見癌症），於是四出求醫，盼能根治惡疾。期間他在百度上搜索到一種未經審批且效果未經確認的「腫瘤生物免疫療法」，聲稱可治療其癌症，遂花費逾20萬元人民幣，到百度推薦的莆田系醫院治療，惟最終在2016年4月12日不敵癌魔死亡。

涉事的莆田系醫院及百度事後被問責，惟魏氏夫婦始終難以走出喪子陰霾。據報魏則西臨終前，曾向父母交代了身後事，希望父母在身體機能許可下再生一子，不然就嘗試利用試管嬰兒技術，追多一名弟弟或妹妹，盼他們能為自己盡孝，照顧父母。

近日一間醫療投資公司發布魏氏夫婦再添一子的消息，並公開他們一家三口、樂也融融的照片，可見三人笑得開懷。據指，這名剛好滿百日的魏家新成員名叫魏擇西，其名字是魏則西臨終前所起，更特意提到「擇是選擇的擇」，喻意他要選擇這個孩子，替他照顧父母，並要好好活下去。