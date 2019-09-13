涉當黑惡勢力保護傘　中山區公安局長被雙開

胡乃權涉黨黑惡勢力保護傘被雙開。（互聯網）

廣東中山市紀委監委網站周四（12日）發布消息，中山火炬開發區黨工委委員、市公安局火炬開發區分局局長胡乃權被雙開，原因是他長期縱容、包庇賭博團夥違法行為，充當黑惡勢力「保護傘」，導致當地治安惡化。

經查，胡乃權利用職務影響力違規經商，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；違反組織紀律，收受財物為他人謀求職務晉升提供幫助；違反國家法律法規，私設「小金庫」並違規使用資金；利用職務便利侵吞公款，涉嫌貪污犯罪；收受賭博團夥及企業經營者財物並為他人謀取利益，涉嫌受賄犯罪。另胡插手干預工程項目，為他人謀利。由於他嚴重違反黨的紀律，且涉嫌違法犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予胡乃權開除黨籍處分；由市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題及所涉財物移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，現年48歲的胡乃權，出生於廣東中山，擁在職研究生學歷，1997年6月加入共產黨。胡乃權此前長期在中山市沙溪鎮任職，2010年4月起任中山火炬開發區黨委委員、市公安局火炬開發區分局局長。今年6月，中山市紀委監委發布消息，指胡涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。