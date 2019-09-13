柯文哲笑稱給郭台銘參選連署　否認邊緣化王金平

鴻海集團前董事長郭台銘周四（12日）宣布退出國民黨，為其獨立參選來年台灣的總統選舉鋪路。台北市長柯文哲周五（13日）被問會否替郭助選時，僅稱「順其自然」，又否認國民黨立法委員王金平被邊緣化。

被傳與郭結盟參加台灣總統大選的柯文哲，上午前往新北市中和區的廟宇參拜。針對外界關心他會替郭進行總統選舉獨立提名聯署時，柯表示要尊重對方決定：「若真的要選，才需要連署」。在被問會否穿起郭的背心幫忙爭取民眾連署，柯笑稱：「我幫他填一張就好」。至於傳聞王金平跟郭、柯整合不順利，甚至有意跟親民黨合作參與總統提名，柯強調當今台灣的政治人脈沒有人可及得上王金平，形容對方「很重要，絕不會被邊緣化」。

台灣的選舉委員會周五起，正式接受被連署方式申請登記為明年總統、副總統選舉被連署人，截止時間為下周二（17日）。當日早上已有人前往選舉委員會領取申請表格，當中包括悟善文化基金會的釋悟善禪師，她自稱是史上首位出家人登記為總統被連署人。另今年曾參選台北市士林大同區立委補的全民無黨聯盟陳源奇，上午則帶着關公像前往取表，又自稱是郭台銘的好友。

對於目前台灣總統選舉或出現三強鼎立的局面，美國學者鮑彤（Nathan Batto）認為，假如郭參選，必須就多項政治立場作出澄清，其支持者態度或因而轉變。民進黨的優勢在於主權議題，但弱點是本地政策軟弱。國民黨以「九二共識」作為對大陸政策是否能吸引選民值得關注，但他相信出現像上一屆的臨時更換提名人選可能性不太。