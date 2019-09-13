三門峽礦區遭噴綠漆惹議　涉事廠家停產整頓

河南三門峽開曼礦區周三（11日）被指山坡遭噴綠漆，藉此充當綠化效果，引起輿論熱議。據所屬的湖濱區新聞中心通報，當地政府已責令涉事的錦濱公司停產整頓，調查企業主體責任落實情況，以及相關職能部門監管職責落實情況。

通報稱，在事件曝光後，政府與相關部門周三召開專題會議，並成立聯合調查組展開工作；又指經初步調查，三門峽錦濱礦業有限公司在環境恢復治理過程中，存在高陡邊坡及裸露岩體無法植樹種草等情況；為解決高陡邊坡揚塵抑制問題，該企今年7月聯繫河南九金科技有限公司，藉此尋求解決辦法。

通報續指，九金公司推薦使用其專利產品「液體抑塵劑」，在野豬窪撈煤溝鋁土礦試驗性噴塗；相關調查組已提取噴塗樣品，正準備檢測鑒定樣品，以確定是否對環境構成影響。

通報更稱，早在8月23日，有關當局作自然保護地監督檢查時，已發現錦濱礦業未經審批，擅自作試驗性噴塗，並率先通知該企立即停止噴塗。及至8月29日，三門峽市林業局召開會議，對有關情況通報，約談錦濱公司主要負責人，並責令停止所有噴塗行為。

通報又提及，當地政府會根據調查結果，依法規從嚴從快處理；同時對轄區內所有礦山企業生態修復治理，並展開全面排查，對已經修復到位的加強管護，沒治理到位的限期按標準整改，確保環境治理取得明顯效果。