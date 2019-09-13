藍營學者遭陸關押逾半年　傳因國安理由

繼台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，遭大陸以國安為由扣查後，台灣海基會周五（13日）證實，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，在半年前遭大陸當局以「國安理由」羈押至今；又稱該會曾致函海協會協尋，惟至今未獲回覆。台媒周四（12日）引述大學教授江岷欽指，蔡是國民黨人。

江岷欽認為，現年60歲的蔡金樹和國民黨立委曾銘宗相當熟悉，也曾發表意見批評蔡英文；惟他在半年前到大陸後便不知所終，他的友人亦不知他為何被羈押，「連家人都不清楚他的狀況」。江又批評陸方的做法讓人心不安，「兩岸關係繼續開倒車」。

台灣海基會則表示，曾接獲蔡的家人求助，得悉蔡於2018年7月20日赴福建泉州市參加兩岸食品交易會，入住廈門某酒店，翌日退房後即失聯；並提醒台民眾「前往大陸務必留意自身安全」。惟大陸當局一直未有對此事作出回應。

另李孟居被大陸當局扣查後，他的家人周五（13日）首次發聲，表明已尋求陸委會、海基會協助，與陸方聯繫，了解李的狀況和案情；並表示希望大家在釐清案情前，不要有太多的揣測與言論散播，「不希望有過多的政治因素，讓李孟居的處境更加艱困」。