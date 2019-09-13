世衞旗下組織將大陸除名　台醫學專家任主席

兩岸局勢持續升溫。世界衞生組織（WHO）旗下組織國際醫療資訊協會（IMIA），上月底以拖欠費用為由，將中國醫藥信息學會（CMIA）開除；同時決定由台灣醫學AI專家李友專，出任協會主席。李表示，未來將持續在國際上替台灣發聲。

據悉，國際醫療資訊協會今年8月底在法國里昂舉行會議，主席克里斯托夫．雷蒙（Christoph Lehmann）提案將大陸除名，並提名李出任主席一職，任期為2021至2023年。

李對新的任命感興奮，指台灣全民健保制度和電子病歷起步較早，醫療界早已習慣用電腦開立醫囑、申報健保資料，並以電子化的方式儲存，很早就建立起高品質的醫療大數據，多年來在協會分享台灣經驗給全世界，成就有目睹。

他批評大陸多年來打壓台灣，令其只能以學術會員身份，參與協會活動，直至2000年才開始持續爭取成為會員；到2007年前後，協會改為「會員體」制度，台灣從此有競選主席的資格。

李友專感嘆，即便如此，中國大陸打壓從未中斷，10年來每當有人提名他出任主席，中國大陸就會聯手友好國家，表示強烈反對，他曾灰心認為，這輩子大概很難有機會當上主席了。

據台媒報道，李友專畢業於台北醫學大學醫學系，曾赴美國深造取得醫學資訊博士學位，回台後在北醫擔任資訊主任，目前也是北醫大醫學科技學院院長，以及萬芳醫院皮膚科主任，以專業帶領北醫發展AI技術。