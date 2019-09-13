發射台︰內地生不懂剝蛋殼　父母縱容之過

內地近日有學生把學校飯盒內的烚熟雞蛋當作垃圾丟棄，原因竟是因為不懂剝雞蛋殼。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟内地學生嚴重缺乏自理能力，不懂剝雞蛋殼，全因父母過度縱容之過，對社會影響極大。

貴州貴陽市一位教師近日在學生吃完的飯盒裏，發現有三十九隻原封不動的熟雞蛋被當成垃圾丟棄，老師事後了解，才知道學生丟棄雞蛋並非因為不想吃，而是學生根本不懂得剝雞蛋殼，無從入手，故只好不吃。

節目指出，這些學生已有一定年紀，有手有腳，卻連蛋殼都不懂剝，諷刺學校是否需辦一個剝蛋殼考試。節目又指，現時年輕人自我照顧能力低，事件中全班有四十五名學生，當中有三十九人想吃雞蛋，但不懂剝殼，然而他們卻不請教其餘懂得剝殼的六位同學，造成他們這樣的原因是父母們的縱容，令子女衣來伸手、飯來張口，故上一代才是真正應該懺悔的人。

節目點出，年輕一代缺乏自理能力，對社會影響非常大，因小孩總有變老的一天，小時候沒有人教他生活技能，長大後更不會有動力學習，不止個人生活辛苦，還有機會為他人帶來麻煩。如早前有人模仿電視劇情節，用口吸啜蛇毒，結果導致嘔吐，要入院治療，亦有人誤信偏方，把大蒜放進耳内，要醫生幫忙取出。至於在生活上有不如意的事就大吵大鬧的場面，大家都不會陌生。

節目又指，有人把中國人形容為「巨嬰」，不止在生活上倚賴別人照顧，還有如嬰兒般的心理，認為「成個世界由他一個人住晒，成個世界都要聽佢支笛」。早前有大學生在慶生派對上玩麵粉，結果釀成塵爆，亦有學生取得食物贊助，但活動取消後卻不通知贊助商，「巨嬰」其實比比皆是，否則世界怎會這麼混亂。

讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。

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