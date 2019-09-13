烤肉成台灣慶中秋「標誌」　當局憂危害環境？

周五（13日）是農曆八月十五中秋節，市民通常選擇與家人食團圓飯、賞月、吃月餅。而近年烤肉成為不少台灣人的慶祝活動，但隨該新活動成大勢，同時對環境保護上加重負擔，嚴重者甚至破壞景區的生態環境。

研究台灣節日民俗的專家張旭初指，吃月餅及柚子原是中秋最傳統的習俗，但由於年輕人對嫦娥奔月的古老傳說的認知減少，倒是烤肉成為主要慶祝節目。

台灣人在中秋烤肉的習慣，早在1990年代中期開始興起，但其緣由至今未有一肯定的說法。當中最受歡迎的說法有兩種，一是當年受電視廣告影響，第二是因市民在夜間賞月時難抵餓意，遂萌生戶外烤肉的想法。

台北市議員黃珊珊辦公室的主任張冠韻表示，近年每逢中秋，議員都會赴鄰里舉辦烤肉、歌舞聯歡等各項活動，甚至提供抽獎增添節日氣氛及鄰里感情。同市的議員高嘉瑜亦表示，台灣人重視中秋，因此不少從政人士會把握機會與平日接觸不到的選民互動。

家住基隆市的陳之凡表示，中秋節多數會是去烤肉，也會和家人吃團圓飯，有時會熬夜打麻雀，亦會趁假期應邀做魔術表演賺外快。曾經營串燒居酒屋的宋小姐指出，年輕人大多會聚集在門前、露台、市區空曠處烤肉小酌，有些會與友人開車或騎電單車夜遊，再者就是唱卡拉OK狂歡。

不過隨着中秋烤肉興起，亦帶起環境問題。台北市水利處范振峰科長表示，由於近來環保意識高漲，烤肉活動所產生的一氧化碳（CO）、微細懸浮粒子（PM2.5）空氣污染，危害健康議題也受廣大民眾關切。

此外，每年台北市河濱公園在中秋節都會開放燒烤場地，而南部甚至還有封街烤肉的大型活動。惟河濱公園每每在節日過後，現場就出現大量垃圾，且有民眾不依規定地點烤肉，當局需耗費大量人力管理及勸導。范指政府尊重民眾烤肉行為，但考慮環保、減碳及河濱生態，是否繼續開放公園烤肉是當局思考的方向，後續將採網上投票等方式決定。

東網駐台記者宋江誠報道