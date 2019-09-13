細看台灣中秋習俗　專家︰想改運要食柚！

隨着時間變遷，傳統節日會遂漸出現新的活動代為慶祝，如烤肉至今已成台灣慶祝中秋節的新趨勢。但台灣仍有不少的習俗代代相傳，慶祝中秋。當地的民俗專家表示，在中秋節的習俗中，甚至有可以從進食等特別的方法來「改運」，祈求在節日後過得安康。

台灣中秋習俗，離不開傳統的祭拜土地公和拜月娘，民眾及善信會在當天準備、餅、芋頭炒米粉、柚子等祭品祭祀，感謝土地公保佑，以及祈求月神福祐全家團圓吉祥。此外，吃月餅團圓和吃柚除戴柚帽同樣是現時仍流行的習俗。

台灣節日民俗的專家張旭初表示，現時月餅種類繁多，有方有圓，如每一種都吃一點，可能對日後運勢會有好轉。要改運也可吃柚子，取其「佑」的諧音，有保佑及護佑的意味，將柚子切成四方狀，小朋友將柚皮戴在頭上，據說可開智慧，在命理方面來講對文昌宮會較好。

另外，中秋的習俗活動變得少有，甚至流失，如「走月亮」及「偷瓜菜」，前者是在古時，婦女足不出戶，在某特定節日才被允許出門，如中秋節。因此婦女會把握當天到戶外散步賞月；而後者出自「偷得蔥，嫁好尪（丈夫）；偷得菜，嫁好婿」的俗諺，意即中秋當天，未婚少女趁月夜到別人菜田偷得菜或蔥，即能遇到如意郎君。

東網駐台記者宋江誠報道