14歲女自製爆谷引爆炸致死　涉事網紅否認被模仿惹疑

山東棗莊2名少女早前模仿網上短片教學自製爆谷，不慎引發爆炸，其中14歲少女周哲全身96%皮膚重度燒傷後離世。事後網民將矛頭指向發布短片的網紅「辦公室小野」，認為她需為事件負責。該網紅近日就事件回應，否認模仿一說，惹來周哲家屬質疑。至周五（13日），周父向內媒記者透露，「辦公室小野」的委託人已聯繫他協商善後事宜。

事發於上月22日，周哲和12歲的鄰居在家中於短片平台「抖音」上模仿網紅用鋁罐自製爆谷，豈料引爆一樽達1公升的酒精，導致兩人燙傷。周女事後一直在醫院深切治療部接受搶救，可惜最終經歷多次手術後仍在上周四（5日）返魂乏術。

「辦公室小野」周二（10日）於網上發文就此事道歉，但就稱女孩發生意外絕非因模仿自己的短片，因二人所用的方法與自己的不同；同時強調願提供幫助並配合調查，並將無限期停更整改。

周哲的父親同日回應指，感覺該網紅有點推卸責任，又不滿她聲稱願意提供幫助，但事情卻已發生近20天了，「她也從來沒有聯繫過我們」。他又強調，女兒生前意識清醒的時候，家屬曾拿着「辦公室小野」的影片問她是否看了片段才自製爆谷，而女兒當時是點頭表示確認。面對女兒死亡，周表示心情極沉重，並一度指想跟短片平台打官司，「但現在官司怎麼打，我內心也沒有底」。

周父周五再透露，「辦公室小野」一方已主動致電他商談女兒善後問題，但雙方未達成具體的協商結果，並再次強調他不認可對方否認女兒模仿一事的說辭。至於另一名受傷女孩據報仍在醫院治療，其母親透露女兒面部、手臂等多處被燒傷，未知何時才能出院。