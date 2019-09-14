戰鬥系統研發進度落後　台軍首艦自製巡防艦延遲交付

兩岸關係持續緊張之際，台灣軍方致力推動「震海」自製巡防艦計劃，首艘排水量4500噸巡防艦原定2026年交付。但台灣的海軍司令部周五（13日）承認，因中科院研發的戰鬥系統進度落後，導致全案進度落後，延遲交艦。海軍否認戰鬥系統改與海外大廠合作的報道，強調仍以中科院科研發方案為主，海外廠商為輔。

台媒披露，海軍從本年到2026年執行1艘巡防艦原型艦的建造案，總預算為245億元新台幣（約62億港元），原定明年編列46.9億元新台幣（約11.9億港元）。不過，根據最新提交立法院的國防預算內容顯示，新一代巡防艦的預算僅有9051萬元新台幣（約2290萬港元）。

海軍司令部的新聞稿指出，新一代巡防艦原型艦建造案由中科院研製，但因中科院「迅聯」戰鬥系統的科研案進度延遲一年，因此明年的預算延至後年執行。海軍強調，仍以中科院研案為主，將會審慎作整體評估，以符合作戰需要。因應現代戰場環境與敵情威脅，中科院正依海軍提出之作戰需求完成科研案，海軍將嚴格檢核中科院研發及測評工作進度，計劃如期完成目標。

為了讓新一代巡防艦成為「小神盾艦」，台軍擬在艦上安裝相位陣列雷達的迅聯戰鬥系統，但導致重量過重，只有把排水量增至6000噸才能解決問題，如此將使造艦成本大增。台海軍現役巡防艦為成功級巡防艦、美製佩里級護衞艦、美製濟陽級巡防艦、法製拉法葉級巡防艦，其中拉法葉級艦齡已屆30年，濟陽級艦齡更達50年。

此外，美國國務院上月批准向台灣出售66架F16V戰機，台灣的行政院本月5日通過採購特別條例草案，交由立法院審議。民進黨立委王定宇估計，草案最快於10月底完成三讀，不會拖過11月。