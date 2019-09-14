湖北發補助穩定豬肉價格　海南啟機制投放凍肉儲備

內地非洲豬瘟疫情嚴重，生豬供應緊張、價格上升。湖北省政府周三（11日）下發《關於穩定生豬生產保障市場供應的通知》（下稱《通知》），要求全省採取有關政策，保障豬肉供應及價格。而海南省自8月底啟動省級豬肉投放機制，分批對各縣市投放凍肉儲備，保障居民個人、學校和養老院等群體對豬肉的需求。

《通知》指出，對湖北省內8家國家生豬核心種豬場，各自給予200萬元（人民幣‧下台，約224.3萬港元）補助；而省級地方品種資源保種場則補助100萬元（約112.2萬港元）；對具種畜禽生產經營許可證的養豬場以及年出欄5000頭以上的規模豬場，給予短期貸款貼息支持。而養殖場飼養母豬同樣可獲財政支持，對能繁母豬存欄500頭至萬頭不等規模的養殖場，給予每頭100至1500元（約112至1683港元）不等補助。

此外，《通知》強調各地不得因防疫壓力限制生豬產業發展，取消生豬生產附屬設施用地15畝上限，將有關的養殖用地、輔助設施建設用地納入國土空間規劃。另要求市場做好價格調控，保持在群眾可承受範圍內，加強豬市場監管，嚴厲打擊哄抬價格、操縱市場價格等違法行為。

海南省政府自今年8月26日至來年2月29日，以海口、三亞、儋州和豬肉市場價格波動較大的市縣分批投放凍豬肉儲備。該省現時凍豬肉儲備總量達4224.42噸，將先投放2000噸常年儲備，後投放已驗收的1761.39噸臨時增儲入庫，餘下的則待驗收質量後再投放。

截止周四（12日），首批儲備已按總量10%投放；周五（13日）至下月7日，將按總量20%投放；10月8日至12月31日按總量30%投放；其後按總量30%投放；以及餘下10%按市縣實際需求分配。當局會按首批凍肉投放後，根據市場反應情況確定下批投放數量和價格。