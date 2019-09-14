海關破瀕危動物製品走私案　案值逾8000萬元人民幣

廣東珠海市拱北口岸海關周三（11日）發布，近期與賡西南寧海關聯合查緝，破獲一宗走私象牙、虎、熊製品等瀕危物種及其製品的進境案，搗破7個走私團夥，捕獲40名涉案人員40名，繳獲象牙、虎皮、犀牛角等瀕危動物製品300餘件，案值8000餘萬元人民幣（約8974萬港元）。

海關指出，在今年年初偵辦的一宗走私象牙案時發現重要線索，遂於4月成立專案小組，與南寧海關共同開展偵查，並發現一個以越南籍為主的走私通關團夥，於廣西境內中越邊境一帶活躍。

經3個月的縝密偵控及分析研判，在多地海關和公安部門協助下，於8月13日凌晨出動200餘名警力，分成37個小組行動，在北京、遼寧、河北、山東、湖北、廣西、廣東等地同步開展集中收網行動。

而在廣西南寧、東興摧毀該走私通關團夥，拘捕15名疑犯，現場繳獲象牙、獅子骨、犀牛角、穿山甲、熊爪等132件瀕危動物製品；另其他省市則拘捕25名疑犯，繳獲象牙、虎皮、犀牛角、麝香等176件製品。

經查，該走私團伙自2016年起，根據中國國內「代理人」的網絡攬貨訂單，在越南組織瀕危動物及其製品貨源，通過跨境邊民人身夾藏、繞越設關地等方式，經廣西東興偷運走私上述製品進境，再通過固定快遞點郵寄給終端客戶銷售牟利。