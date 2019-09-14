曾放火燒靖國神社　陸漢揚言砸毀台日治神社

中國大陸籍男子劉強日前在網上發放自己針對日本東京靖國神社，以及日本駐南韓大使館縱火的片段，遂揚言本月3日赴台灣砸毀屏東牡丹鄉的高士神社，事件引來台灣政府關注。台移民署周六（14日）證實劉強並未入境；神社社務所表示，不應讓該事件成為影響選情與政治操作的工具。

劉強在社交網上，透過影片供稱自己曾在日本、南韓等地的犯罪紀錄，他指出高士神社是在「中國領土」上唯一由日本人出資修建，是為紀念日本侵略者，遂揚言要砸毀神社的目的，宣告「台灣是屬於中國的」。

對此，台移民署表示沒有劉強申請入台及入境的紀錄。另根據中國大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法等規定，劉強在其他國家的犯罪紀錄，已不予許可來台，且可依法撤銷或廢止來台許可。

高士神社社務所管理員陳重源指出，神社用途是當地信仰中心與觀光文化景點用途，從沒有涉及政治或挑起族群對立等議題。對於劉強宣稱要來台燒毀神社，他認為會對民間族群融合造成無法估計的傷害，亦不希望事件影響來年台灣的總統大選的選情與政治操作的工具。

高士神社位於屏東縣牡丹鄉高士村舊高士部落永久屋基地，建於日治時期昭和14年，即1939年；在1945年二戰後一度毀壞廢棄，至2015年重建，是台灣戰後第一座供奉神祇的神社。