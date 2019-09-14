女子遇新型網絡詐騙　下載App後被匯走6萬人仔

北京一名林姓女子日前遭到新型網絡詐騙，損失6.5萬元（人民幣．下同，約7.29萬港元）。警方表示，新型的詐騙主要透過一個騙徒自製的手機App，盜取銀行卡資料進行轉帳。目前案件仍在調查中，北京警方呼籲，如果遇到可疑的App，不要輕易下載和進行操作。

事發於本月月初，林女接到一個自稱北京刑偵隊警員的電話，該「警員」指其名下一張銀行卡，有1.9萬元（約2.13萬港元）的不明進帳，懷疑她和多宗詐騙案有關。起初林女並不相信，直至她查看自己銀行帳戶，發現的確有可疑進帳。她為了自證清白，通過對方發來的一條鏈接，下載了一款名為「北京警方官方安全防護」的App，並根據提示填寫了銀行卡號碼、密碼、驗證碼等資訊。

不久，林女發現自己銀行卡中的存款被人分批匯走，才發現原來所謂的不明進帳，是由自己信用卡中轉出。事後，警方表示，舊式的電話騙案已經被人提防，如今騙徒往往會在社交帳號上，先營造出自己是警察假象。然後要求被害人下載迷惑性極強App，不過這些App一般製作十分粗糙。