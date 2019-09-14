涉殺害1家3口潛逃18年　A級通緝犯落網

河北廊坊文安縣警方近日在黑龍江民警的協助，於哈爾濱市成功拘捕一名潛逃18年的命案徐姓逃犯，市公安部周六（14日）證實事件。徐男因債務糾紛，多年前在當地殺害一家三口；他被捕後對犯罪事實供認不諱。徐目前已被刑事拘留，案件正進一步審理。

事發於2001年11月15日凌晨，徐男因債務糾紛殺害左各莊鎮李某一家三口，其後潛逃。警方在10多年來根據線索，奔赴山東、浙江、天津、黑龍江等省市開展偵查工作逾百次，單在哈爾濱市偵查盲有超過50次，惟可惜均沒有結果。

徐男在潛逃期間未有與家人聯繫，即使其母早兩年過身，亦未有回鄉拜祭。至2011年的「清網行動」中，警方發現，徐男兒子在東北地區就讀小學，遂多次前往該校的鄉鎮走訪調查，得悉徐男的懂得瓦工手藝，遂對哈爾濱市周邊勞務市場調查。

至今年，文安縣警方在「雲劍行動」中，抽調精幹警力對該案重新梳理，利用「智慧警務」等科技手段，對長相相似度高的多人比對篩選。另又翻查勞務市場的周邊閉路電視，在黑龍江警方協助下成功鎖定徐男藏匿位置，並將其成功抓獲。