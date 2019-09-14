不滿讓孕婦前門落車　男乘客怒打司機32拳

江蘇南京178路巴士的31歲陸姓司機，近日因讓一名孕婦從前門下車，引發隨後上車的一對夫婦不滿。男乘客更在巴士行駛時，朝陸男頭部猛打32拳，後者其後緊急停車，暈倒在軚盤上。目前，警方周六（14日）已從巴士公司獲得車載閉路電視片段，正對事件進一步調查。

事發於周四（12日）早上，據閉路電視畫面顯示，陸男開車時，旁邊一名身穿白衣的女子朝他說話，其後一名藍衣男子衝前，對陸男頭部猛捶，而陸男全程均沒有還手。有目擊者指出，該男乘客當時更叫囂「我今天就要打死你」

其他乘客均對事件感到氣憤，有乘客憶述，當天巴士駛至經天路地鐵站時，陸男因見到一名孕婦不方便，就讓她從前門下車；這時上車的一對夫婦，女子責怪陸男讓孕婦下車時妨礙她上車，隨後男子也跟司機發生口角。該乘客強調，「當時車輛正在拐彎，兩邊都是路肩花壇非常危險」。

陸男暈倒後，有乘客報警，其他人側圍住傷人的男子，不讓他離。而巴士公司的職員也趕至現場，將陸男送往醫院搶救，目前亦需進一步觀察。陸男表示，任職兩年多也是第一次遇到上述情況。