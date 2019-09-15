民間救援隊員命隕白馬山　是否追授烈士稱號惹議

民警、消防乃軍人因公殉職後，往往會被追封為「英雄烈士」；惟民間志願組織深圳藍天救援隊35歲隊員尹起賀與44歲許挺秀，上月底拯救24名被困驢友時不幸犧牲，事後是否應該追封為「烈士」，竟引起巨大爭議；有人盛讚兩人是「深圳英雄」，亦有人認為犧牲是不專業的結果。

事發於上月24日，24名驢友不顧颱風「白鹿」即將登陸華南，按計劃從深圳出發，前往海拔超過1200米的惠州白馬山；惟途中一名驢友意外墜崖受傷，7名驢友先出撤出，16名驢友自願留下待救；接獲求救訊息後，4名深圳藍天救援隊隊員立即出發，並在翌日凌晨1時許率先尋獲被困驢友。救援隊其後連夜冒雨轉移傷者及被困人士，惟尹起賀與許挺秀未及撤離，被突然而至的山洪捲走犧牲。

藍天救援隊隊員雨寒憶述，他們率先抵達現場後，便為傷者治療，惟因天氣惡劣、溪谷道路徒峭，加上雨後崖壁濕滑，他們只能在深圳公益救援隊、惠州戶外公益救援隊及當地消防協助下，以游繩下降方式，逐一撤出被困驢友，而尹起賀、許挺秀自願留在溪谷「斷後」，教授驢友使用下降器。

最後撤離的驢友鄭元琴憶述，17名驢友使用下降器慢慢下撤，足足花費了3個小時，而她因畏高一直不敢下降，幸得尹起賀好言安慰，但期間又因鎖扣卡住被困半空，結果在低處接應的許挺秀立即爬上去，用身上的U型鎖更換了她被卡住的鎖扣，再貼身保護她下降。惟此時溪谷的洪水愈來愈急，在領隊硬生生用扁帶將鄭拉上岸後，溪谷立即變成一道「白練」，尹許兩人隨即消失在山洪中。

許挺秀與尹起賀分別在上月26及27日被救援隊尋獲。事件引起輿論哄動，除了不少人痛罵驢友不顧颱風上山外，亦有很多人呼籲追封許挺秀與尹起賀為烈士。意想不到的是，竟有不少網民反對，有人認為隊員犧牲是未了解地形、忽略山洪等不專業因素所致，甚至傳出有獲救驢友質疑藍天救援隊未有立即帶他們撤離，反而等待其他救援隊增援，才是導致意外的主因；亦有不少網民認為「過於歌頌死者犧牲的純粹，這是荒謬透頂的」。

面對這類質疑聲，藍天救援隊隊長傻旦認為不值一辯，直指很多網民沒去過現場，「只是坐而論道」，認為現場情況複雜，只有在場隊員才知道該如何去做。事後，藍天救援隊亦已向惠州市應急管理局提交資料，申報許挺秀、尹起賀二人為見義勇為和烈士；至上周三（11日），深圳龍崗區成立工作組，著手推動榮譽認定事宜。