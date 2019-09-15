全隊崩潰集體失眠　犧牲隊員遺言︰救一命即救世界

紅十字會、聖約翰救傷隊等名字港人絕不陌生，在內地，藍天救援隊同樣是享負盛名。這支成立於2007年、在全國31省市自治區均獲授權的民間公益救援組織，曾參與汶川地震、玉樹地震等重大災害的救援，即使一些驢友穿越無人區失聯、山難被困等，亦可發現他們的身影。雖然隊員大多是「業餘人士」，然而他們亦為救援隊窮盡一生精力。

「從某種意義上來說，深圳藍天救援隊算是一支『雜牌軍』。」隊長傻旦坦言，隊員們來自各行各業，而此次犧牲的尹起賀和許挺秀，一個只是住在廉租房裏的程序員，一個是負責高級服裝品牌運營管理的深圳本地白領，兩人均是單身獨居。

其中尹起賀在親友眼中，是一名平凡單純的老實人；加入藍天救援隊短短6年，尹的志願服務時間已超過1萬小時，令他除了工作以及救援外，連拍拖談戀愛的時間都沒有。在整理遺物時，隊員更發現尹在筆記本中留下一句︰「救人一命，即救全世界；在短暫的一生中，我能做什麼，我為了什麼，我做了什麼，我應該做嗎？那個藍色的夢還在，我還是我……」

至於許挺秀在眾人眼中，卻是一名極講究生活品質的人，甚至連隊員ID名亦是「大小組」。隊員透露，許喜愛喝咖啡、看書，也愛潛水，作為服裝品牌經理，幾乎每個月都要出差1次，卻從不耽誤救援工作，各種救援技術亦是「一學就會」。在2017年加入藍天救援隊後，許便參與一線救援工作，曾參與惠東水災救援，給同事最深刻的印象，就是她的手機留言錄音︰「我不是上山就是下海了，有事留言。」

傻旦坦言，以往救援的時候，幾乎連隊員受傷的情況亦未發現，此次一下失去2名隊員，令全隊一遍愁雲慘霧，陷入集體失眠的狀態，很多人情緒崩潰，每到半夜，總有隊員在微信群中約喝酒，連戒了煙的他，亦忍不住抽了兩根煙。