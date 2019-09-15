專家指「三峽水怪」或只是膠袋　拍攝地亦非壩區

湖北宜昌市一名網民日前在三峽大壩壩區，拍攝到一隻身形瘦長且體形碩大的神秘生物在水中游動。有網民笑指「牠是否中國版尼斯湖水怪」，又猜測該生物或是魚類或大蛇。然而有生物方面的專家上周六（14日）表示，該物體或只是漂浮物；影片的拍攝地點也被指另有所在。

中國科學院成都生物研究所研究員丁利表示，從影片來看，物體並非魚類或蛇類。他指出，若物體真是大蛇或其他水生生物，其在水中游動時對水流會有明顯的擾動，然而片中物體完全是順着水流的方向，如同被水沖一樣，加上蛇本身不善於在激流中游泳，魚類也不會如片中那樣在水面上游泳，因此物體不像活的動物，反而更像是一掛在江底的漂浮物。另一名水生生物研究人員亦表示，物體可能只是一個被某些東西掛住的黑色膠袋。

此外，影片的拍攝地點也成疑，因有安徽的網民反映，指他認出影片所在地是池州市貴池區江口輪渡碼頭，而非三峽大壩區域。他又稱，自己早前和朋友一同釣魚時，也在渡口看到片中的物體。在該輪渡碼頭工作的人員也聲稱，片中地點確是該碼頭，物體應是膠袋或者漁網，而非甚麼水怪。