再有年輕女子潿洲島失蹤　閉路電視詭異舉止惹疑雲

四川宜賓22歲女教師龍其樂在廣西北海潿洲島失蹤，至今下落不明之際，另一名來自江西萍鄉的19歲女子何紅宇，日前亦在獨自前往潿洲島後失聯。警方及後在客棧內發現何紅宇留下了一封遺書，惟何的家屬表示，其字迹要比平時潦草，且有諸多疑點，加上閉路電視顯示，何最後出現時是一路奔跑，一路回頭，似被人追趕，令事件更為撲朔迷離。

事發於上月25日，何紅宇近8時半出現在幕崖附近一家石油公司的北門後，便從閉路電視畫面中消失後，至今已過20天仍音信全無。雖然警方獲得遺書，但家人一直不相信何紅宇自殺的說法。

何的姨媽彭女士表示，生性樂觀向上的何女今年才剛完成高考，因對成績不滿意，她決定補習一年再挑戰，而為了方便讀書，其父母特意在學校附近給女兒租了間房，事後才得知她原來在上月23日孤身一人去了潿洲島遊覽。

彭女士強調，雖然留有遺書，但上面何紅宇的字迹不是其平時的風格，「她的字一向寫得很工整」。何的姑姑何春秀指出，孩子此前沒有任何異常，更沒有自殺傾向，家人都不認可自殺一說，「如果真的要自殺，她出門時有必要帶上外套和帽子嗎」。更為重要的是，何紅宇在閉路電視畫面中一路奔跑着，身後似有汽車的燈光，且期間何不時回頭看，「感覺她顯得很驚慌，似背後有人追趕」。

彭女士表示，附近路段本來有另外一個閉路電視可以拍到事件後續，可它剛好在當日壞掉，翌日才修好。何春秀則透露，何紅宇的父母不能接受女兒失聯事實，心情難以釋懷，只能終日靠工作來麻痹自己。至於警方目前已對何紅宇按失蹤人口登記處理，案件仍在進一步調查中。