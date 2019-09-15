因地鐵工程施工　屋苑路面下沉20厘米致樓房現裂縫

廣東廣州番禺區有民眾近日爆料，指其屋苑出現了路面下沉，最嚴重之處下沉近20厘米，導致樓房牆體亦出現巨大裂縫，令一眾業主對安全隱患憂心不已。番禺區住建局回應指，根據現場檢查，初步判斷造成事件的原因是周邊工地施工所致，同時強調現時房屋的主體結構仍可安全使用。

影片顯示，樓房下沉後，涉事屋苑「東翠園小區」主路面東側約百米的圍牆向東傾斜，連一旁的保安亭也被壓得變形而搖搖欲墜，主路與樓房間亦出現一條5厘米的裂縫。保安表示，樓房下沉的高度最深足足達兩個拳頭。至於車房更是出現觸目驚心的裂痕，將整面牆體分割成3塊，路人看到通常都避而遠之。

該屋苑附近正在進行地鐵工程施工，有居民表示，工程的聲量巨大，而樓房出現裂縫後，她們一眾業主更是嚇得不敢在自己家中過夜，並稱希望政府趕緊介入解決事件。

番禺區住建局及後表示，樓房傾斜的主要原因確是由工程引起地台下土層壓實沉降，以及水土流失所致，但除首層大堂玻璃存在安全隱患外，涉事的3座房屋的主體結構完整，仍可安全使用，同時全面的維修工作正在推進中，當局會定期通報相關監測情況。