小三通往來人數銳減4分3　力爭限縮政策鬆綁

大陸自8月1日起推出限制陸客赴台旅遊的措施後，金門「小三通」9月上旬往來陸客人數與去年同期相比暴跌74%。該縣縣長楊鎮浯上月曾赴北京拜會國台辦主任劉結一，就小三通個人遊政策協商。據金門縣政府稱，大陸對台灣離島地區的旅遊政策有望鬆綁，但具體內容有待確定。

金門縣觀光處指出，大陸文化和旅遊部公告自今年8月1日、暫停47個城市大陸居民赴台個人遊後，本月1至10日金門「小三通」入出境陸客累計為4273人次，僅及去年同期約1.6萬次的1/4。過去陸客穿梭金門大街小巷的熱鬧情景，如今已不復見。

該縣政府表示，楊鎮浯上月12日聯同澎湖、馬祖2縣縣長一同前赴北京到國台辦拜會，極力爭取金馬澎「小三通」相關旅遊政策持續執行，希望將大陸限縮台灣旅遊的政策調整衝擊減至最低。

金門縣政府強調，兩岸整體氣氛變動的大環境下，金門無可避免遭受影響，但縣府團隊經過個多月來與各方往來溝通，深深感受到兩岸政府高層對金門整體發展的理解與善意。楊鎮浯重申，未來將持續要求觀光處及相關單位，盡快推動觀光體質調整策略，並適時邀集地區觀光產業交流座談，共謀對策，一同面對挑戰。