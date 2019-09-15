澳球星波格特疑爆粗口辱華　引起內地球迷不滿

澳洲國家隊上周五（13日）於內地舉行的男籃世界盃4強賽中，以88：95不敵西班牙，無緣決賽。賽後有傳媒拍到，澳洲隊員兼前NBA球星波格特（Andrew bogut）在返回更衣室途中，疑似大聲用粗口辱華，引起內地網民不滿。

當日比賽中，澳洲和西班牙陷入苦戰。本來澳洲隊有微弱優勢，但在第四節卻頻頻遭吹罰，最終落敗。波格特期間因不滿被吹罰，對裁判作出了數錢的動作來揶揄對方。賽後他在返回更衣室的途中，更被指不斷用粗口宣洩情緒。

一名中國記者事後在社交網稱，波格特當時一直用髒話罵中國。但澳洲傳媒表示，當時波格特所講的是「FXXK cheating」（他X的作弊），而非網民所聽到的「FXXK China」（他X的中國）。

由於波格特早前曾公開嘲諷中國游泳運動員孫楊，故早已引起內地網民不滿。在近日的男籃世界盃比賽中，波格特就成為中國球迷重點招呼對象，當他一拿球時全場噓聲四起；不少傳媒亦戲稱「波格特已成為中國球迷公敵」。波格特接受外媒訪問時，亦指對中國的酒店和交通強烈不滿。