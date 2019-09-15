秘書指郭台銘未決定參選　副手需政治經驗豐富

台灣的2020年總統、副總統被連署人登記截止日期為周二（17日），外界除關注鴻海集團前董事長郭台銘會否登記獨立參選外，亦猜測誰當其副手。由郭創立的永齡基金會執行秘書陳佳圻日前在政論節目中表示，郭若找副手，應找政治經驗比較豐富的人。

陳佳圻表示，目前郭還未決定是否連署參選，又仍努力地思考怎樣做才對台灣最好。對有傳新光金控副董事長李紀珠或當郭競選的副手，陳佳圻回應，其實之前也有人提過高雄醫學大學附設醫院院長、新北市市長侯友宜的二哥侯明鋒，但她個人認為，比較適合當郭副手的人，應是政治經驗比較豐富。

台北市長柯文哲周日（15日）上午與妻子陳佩琪前往台中廟宇參拜時，分別批評國民黨和民進黨的總統提名人。針對藍營候選人韓國瑜，日前在台中連跑21間廟宇拉票，柯稱自己不會這樣安排，因為這樣每間廟只能停留約20分鐘，連跟廟宇負責人說話的時間都沒有。

至於台灣的總統蔡英文，柯認為對方花在政府管治的時間，比他花在市政的時間還要少，呼籲蔡專心施政。另柯日前接受陸媒專訪時表示，蔡的兩岸政策過於僵硬，又指兩岸「都是很愛面子」，質疑蔡常向對岸大呼小叫的做法無法達到目的。