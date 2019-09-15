被同父異母姊私吞母巨款遺產　妹決定告上庭

台灣高雄一名女生早年喪母，惟其母留下高達869萬元（新台幣．下同，約222.9萬港元）的遺產被其同父異母的姊姊私吞，直至該名女生讀大學時始發現，遂告其姊。後者近日被高等法院高雄分院以依侵佔罪，判囚兩年，緩刑5年。

女事主就讀高三期間，母親突然逝世，親生父親早年同辭世，令她成孤兒。此後則由其同父異母的姊姊出任監護人，惟她事後為女事主到銀行開戶，並代保管存摺、印鑑與提款卡，再承諾給予女事主每月1萬元（約2565港元）生活費。

不過當女事主考進大學後，每月生活費僅得2000元（約513港元）。她事後發現，銀行本來的遺產被領空，其姊則報稱是為還母生前欠債所致，再三詢問下才承私吞認遺產，事主終把事件告上法庭。

該名姊姊庭上辯稱，母親生前住院費及喪葬費花下少，加上事主過去的書簿雜費、生活開支等亦花費很多，合計至少376萬元（約96萬港元），聲稱大部為其丈夫及叔叔代墊。惟其口供與事實不符，遺產主要花在個人消費及旅行上，最終將她判囚4年。但她得與事主和解，改判上述刑期。