韓國瑜馬英九再同台　3次握手未果引猜測

台灣的前總統馬英九早前出席總統候選人、高雄市長韓國瑜的競選造勢晚會時，被韓的支持者趕落台，外界猜測兩人關係存心結。二人周日（15日）一同出席大陸台商秋節聯誼茶會，並同桌交流，兩人更在台上擁抱，惟韓3次伸手欲與馬英九握手未果，引來外界猜測。

聯誼茶會在台北君悅酒店舉行，韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義等均有出席。主辦單位原計劃將韓、馬二人分在不同桌，但活動開始前即將兩人安排在同一桌，另有前立法院副院長洪秀柱、吳敦義等人同枱。台媒認為此舉動是為了避免引起外界對兩人關係的猜測。

馬英九在致詞時批評民進黨執政後令台外交不利、經濟衰退、社會對立；來台陸客減少、觀光產業無論交通、旅遊、百貨、民宿、夜市都受到嚴重傷害。他更強調主張九二共識，讓兩岸能在和平繁榮下發展。

另外，據台媒早前報道，有知情人士透露在馬英九的推動下，前鴻海董事長郭台銘才會決定參加國民黨總統初選。馬、郭二人在黨內初選時期亦曾多次碰面，對各問題交換意見，「郭願意爭取國民黨提名是好事，會樂觀其成」。惟郭早前宣布退黨，疑為獨立參選作準備，使馬英九的立場成外界關注。