源自美艦設計　台4000噸級巡防艦料明年下水

台灣軍方為強化和汰換老舊軍備而推動自製首艘導彈巡防艦的計劃，因種種技術問題導致推遲，反觀台灣的海洋委員會海巡署（下稱海巡署）去年開始招標製造的旗艦級巡防艦，已決定採決定採用美方現役排水量同級的巡邏艦設計，預計第一艘艘明年4月可服役。

根據台灣的行政院於2017年6月核定「籌建海巡艦艇發展計劃」，金額達426.5億元（新台幣‧下同，約109億港元），預計由2018年起10年期間新建141艘艦艇，當中4艘排水量最大的4000噸級巡防艦的建造合約，去年經招標由台灣國際造船公司（下稱台船）奪得，每艘造價約26.9億元（約6.9億港元），合共約104.4億元（約27億港元）。

據知，新艦的設計是參考美國海岸防衞隊傳奇級（Legend Class）巡邏艦設計，今年4月訪港的美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號（Bertholf），便是這級別的第一艘艦。依照合約規定，新艦除設有可供海軍S70C海鷹型直升機駐艦設備外，火力裝備以70毫米火箭炮為主炮，配20毫米機槍、20毫米炮塔各2台，以及高壓水炮、無人機等執法裝備。此外，為執行國際人道救援任務，新艦也增設醫療手術室、診療室，以及回復受難者體溫的復溫室等緊急醫療救護設備。

艦隊分署表示，台船於今年2月11日為新艦開工，目前造艦進度正常，首艦料明年4月下水，並按計劃於明年12月底前完工交船。