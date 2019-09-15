《圓明園匠作則例》手抄孤本　160年後重回圓明園

《圓明園匠作則例》因流落民間而未被燒毀。（互聯網）

曾經流落民間，目前現世的第一本最完整、價值最高的《圓明園匠作則例》，上周四（12日）正式送回北京圓明園遺址公園收藏。是次為清末八國聯軍燒毀圓明園後，160年來收到的首件古籍原件。

《則例》是內府裝幀手抄孤本，共兩函48冊，始作於清乾隆年間、成書於道光年間。書中詳細介紹營建圓明園時的成規定律，為當時園內建築必須遵循的成規定律，亦是建造的重要依據。當中涉及建築、園林、工藝、材料、人工經費等內容，涵蓋修建圓明園所用之木、石、瓦、土、油、漆、裝修、畫、裱、佛像等用料、用工規格，更首次出現有關西洋樓的記載。

圓明園當年被燒毀，該書因流落民間而逃過一劫。內地古籍書店「中國書店」早前獲得《則例》相關消息後，立即與圓明園管理處聯絡。雙方上月舉行專家初審會，一致認定裝幀精緻的《則例》為真迹，是研究皇家建築藝術、工程管理等的基礎資料。

圓明園管理處未來將以《則例》及《樣式雷圖檔》等史料為依據，從圓明園大宮門入手，依次做好萬方安和、紫碧山房、舍衞城、文源閣等具有代表性建築的展示規劃，對外面世，並全面收集全世界涉及圓明園的典籍資料供專家使用。