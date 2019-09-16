與男友一簾之隔　台女大生遭按摩師強姦全程啞忍

台灣台北一名女大學生，早前偕同男友前往位於開封街的養生館按摩，期間一名31歲越南籍阮姓男按摩技師，竟趁該女男友在布簾外接受按摩之際，當場性侵女事主。據悉該女被強暴時雖感驚訝，惟全程不敢聲張，終讓色狼得手。阮男被捕後，又被揭發冒用台灣身份證應徵，目前全案移送台北地檢署偵辦。

有台媒周日（15日）報道，據悉女事主與男友是在上周一（9日）晚，前往涉事養生館接受按摩服務。從相關閉路電視畫面所見，阮男當時在鏡頭右邊的布簾內，替女事主提供按摩服務；女大學生的男友則趴在鏡頭左方接受按摩。雙方只相隔一片布簾，相距不到5米。

由於女苦主驚慌但未聲張，阮男施暴得逞，直至翌日才向男友哭訴，兩人隨即向警方報案驗傷，警方受理後遂前往逮捕阮男。阮男其後坦承與女事主有性關係，惟強調雙方你情我願。

警方經查發現，阮男2014年赴台擔任工廠技師，及至2017年成為黑工，更冒用他人身份證，在該養生館成為按摩技師。當局訊後將疑犯依強制性交罪嫌移送地檢署偵辦，並遭檢察官聲請羈押獲准。