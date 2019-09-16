遼陽動物園兩獅子瘦如皮包骨　園方：賣方照顧不周

遼寧遼陽動物園近日被網民揭發，該園飼養的兩頭獅子骨瘦如柴。從片中所見，兩頭獅子全程癱倒在草地上，貌似奄奄一息。動物園職員回應，稱獅子是剛從旅遊演藝公司運至，因該公司被禁獅子表演，所以被關半年沒有得到良好的照顧。目前該園正在幫助獅子恢復健康。

有網民周日（15日）發文，稱兩頭非洲獅身體狀況相當差，瘦如「皮包骨」，質疑園方飼養存在問題，「看看這動物園的獅子吧，餓的瘦成啥樣了。」片中顯示，其中一頭雄獅側躺在草地上，頭部貼地，身形瘦弱，看起來精神狀態不佳；附近另有一頭獅子臥在地上，身材同樣較瘦。

負責拍攝該片的民眾表示，事緣上周六（14日）下午，她帶孩子到遼陽動物園遊玩；過程中發現獅子園內兩頭獅子身體較差，臉部更有血漬，「我們待了20多分鐘，牠們都沒有站起來過。」她更稱，周日再到該動物園，發現兩頭獅子依舊無精打采。

有內媒記者聯絡遼陽動物園，相關負責人解釋，影片中的獅子均為非洲獅，為一雄一雌，「此前牠們被圈養在三亞千古情旅遊演藝公司，遼陽動物園在取得相關部門審批後購買，幾天前，將牠們從三亞運至遼陽。」又稱經獸醫檢查，發現兩頭獅子營養不良，惟無其他疾病。目前，園方正在對牠們適當調養。

至於三亞千古情旅遊演藝公司動物管理處，有麥姓負責人證實，兩頭獅子早在9月7日離開海南，上周三（11日）到達遼陽；又稱兩頭獅子年齡均已超過十歲，「相當於進入了人的老年狀態。」負責人表示，雄獅曾因交配，臉部被母獅咬傷，在運離三亞前未完全愈合，又強調兩頭獅子早在半年前已被關在室內，「這樣的猛獸和寵物不一樣，我們通常是餵到七分飽。」