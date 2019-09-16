憂監控民眾　美國國會擬立法禁採購中國中車地鐵

美國《紐約時報》上周六（14日）報道，美國國會參議院及眾議院即將通過國防授權法案，其中一項條款是禁止使用聯邦撥款，從中國國企或國有控股購買地鐵列車，確保國家和經濟安全，獲得白宮及跨黨派議員支持。有美國國會議員憂慮，中國中車（CRRC）會成為中國擴展經濟影響力的工具，並監控美國民眾。

中車在芝加哥設立地鐵列車工廠，派遣專家及創造170個就業職位。對於「間諜列車」的指控，部分工人不以為然，負責在車廂內部安裝電線的諾布爾稱，沒見過任何秘密電線，又指在互聯網世代中，有更容易的方法獲得資訊。他擔心一旦國會立法，將影響生計。雖然法案通過後不影響中車先前已獲得的上千輛列車合約，包括芝加哥地鐵的846輛列車訂單，但可能影響日後的合約。

中車美國分公司發言人戴夫‧斯摩倫斯基（Dave Smolensky）表示，報道是對該公司不公平的攻擊。他以一些美國公司試圖以國家安全為幌子，通過立法方式排擠競爭對手，相關指控是美國國內貨運列車公司資助的「耗資數百萬美元、侵略性的媒體虛假宣傳運動」。