李克強訪俄3日　強調鞏固戰略互信及推動合作

中俄建交70周年之際，中國國務院總理李克強周一（16日）起一連3日訪問俄羅斯，將晤該國總理梅德韋傑夫及總統普京。李克強出發前接受俄羅斯塔斯社訪問，指兩國關係處於歷史上最好時期，中方願同俄方一道努力，維護發展中俄關係及鞏固戰略互信，加大相互支持，牢牢把握兩國關係前進的大方向，不受外界因素的干擾。

李克強指出，中俄關係已提升為新時代全面戰略協作夥伴關係，亦是重要合作夥伴，去年兩國貿易額首次突破1000億美元（約7800億港元），增幅達27.1%，中國更連續9年成為俄羅斯最大交易夥伴。兩國在能源、航空航太、互聯互通等領域戰略性合作紮實推進，而在農業、金融、科技、電商等新興領域合作也蓬勃發展，這表明中俄務實合作前景廣闊。

李克強透露，訪俄期間雙方將梳理合作成果，規劃合作方向，推動雙方務實合作邁上新台階，開拓合作新疆域，雙方將放寬投資及市場准入，為兩國企業創造更多合作良機。李克強先與梅德韋傑夫舉行第24次定期會晤，周三與普京會面。

談到近年內地經濟增速下降，李克強表示今年首8個月，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，上半年國內生產總值（GDP）同比增長6.3%，主要經濟指標符合預期、處於合理區間。受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，中國經濟面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。中國政府堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，而是不斷創新和完善宏觀調控，運用好逆周期調節工具，克服各種風險挑戰，保持經濟平穩健康發展。